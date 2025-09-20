Maestra "tarjetera" estafó a todas sus amigas y a colegas

La maestra sobre cuya espalda pesa una orden de captura internacional por estafar a sus compañeras de trabajo llevaba al menos siete años robando con el mismo modus operandi. Sus víctimas siempre eran personas de su entorno, incluyendo sus propios amigos, a quienes les gastó sumas millonarias en compras diversas. "Además de ladrona era perversa. Un día cayó al gimnasio con zapatillas y calza nueva y le preguntó a una amiga si le gustaban. Tiempo después se enteró de que se lo había comprado con la tarjeta de ella", contó una de sus víctimas.

Si bien la investigación que destapó el caso se originó con las acusaciones de un grupo de maestras -a quienes estafó cuando hizo una suplencia de solo 4 días en un jardín de infantes de Almagro- hay al menos otras tres denuncias radicadas previamente que dan cuenta de que la docente tenía un plan sistemático para robar.

Los primeros registros de sus estafas datan de 2018. En ese momento, la imputada estudiaba el profesorado de Educación Física en Avellaneda y se había hecho muchos amigos. Entre ellos, Antonella, quien solo semanas después de conocerla comenzó a notar consumos desconocidos en sus tarjetas. Lo que nunca pensó fue que la responsable era su nueva amiga. Su amistad duró hasta 2023, cuando ató cabos, se dio cuenta de todo. Ahí se alejó de ella y la denunció.

"Siempre tenía gastos que no eran míos. Me quejé un montón de veces, di de baja las tarjetas y hasta me cambié de banco por eso.

Poco después, al grupo que Antonella compartía con la maestra estafadora, se sumó Bianca. Para la docente: su nueva víctima.

Al igual que su amiga, en cuestión de meses empezó a tener el mismo problema con sus tarjetas. Ella es quien además iba al gimnasio con la ahora prófuga, que llegaba con conjuntos deportivos nuevos y se los mostraba orgullosa ocultando en realidad que los pagaba con plata de ella.

Sin embargo, el raid no termina allí: todo el grupo de amigos que la maestra había cosechado en su paso por el profesorado sufrió robos. Pero como los problemas bancarios personales no se charlaban, tardaron mucho tiempo en darse cuenta del nexo. Ni se imaginaban que la estafadora estaba entre ellos.

En ese mismo tiempo, la maestra estaba de novia. Y mientras sus amigos sufrían robos, la misma situación se replicaba en el entorno familiar de su pareja, que comenzaron a identificar gastos en sus tarjetas.

Arrasó en un cumpleaños

La ficha saltó en un cumpleaños de la prima de su novio. Tras el festejo, todos los presentes -que eran del núcleo familiar más cercano- advirtieron movimientos en sus cuentas de banco. El hecho se comentó. Y fue entonces cuando recordaron que en ese evento, la joven había desaparecido por un largo rato de la fiesta. La cumpleañera no dudó de que fuera ella y la denunció en la Justicia.

De este episodio se enteraron tiempo después las mejores amigas de las acusadas, cuando comenzaron a sospechar de que los robos que sufrían ambas podrían estar conectados y empezaron a investigar, pero ya era tarde, la tarjetera estaba en Europa.