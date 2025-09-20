Rubinstein habló de "fracaso" y pidió la salida de Caputo

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein, consideró ayer que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no tiene los dólares suficientes como para defender el tipo de cambio y sugirió la salida del Palacio de Hacienda de su titular, el ministro Luis Caputo.

Rubinstein consideró que la situación actual es muy complicada y cuestionó la estrategia cambiaria del Gobierno de Javier Milei. En ese marco, sugirió reemplazos en el equipo económico para evitar un mayor colapso.

El economista detalló que existen unos 110.000 millones de dólares en pesos equivalentes, el doble en comparación con un año atrás, pero que las reservas reales disponibles serían muy limitadas, apenas unos US$3.000 millones del FMI y otros US$4.000 millones de depósitos en dólares, siempre y cuando no haya fuga de ahorristas.

"Es poco. Luce a 'game over'", sentenció en su cuenta de X, donde además sostuvo que cuanto más dólares se vendan ahora con fines electorales, mayor será la presión de compra en el futuro, seguramente a precios más altos.

En ese contexto, dijo que "la política cambiaria fracasó y cuanto antes lo reconozcan y actúen en consecuencia mejor sería (para el país). Y si ello implicara sacrificar al equipo económico (justa o injustamente) Javier Milei lo debería hacer", agregó.

Recordó que en los años 90 Carlos Menem también reemplazó a varios ministros antes de recurrir a Domingo Cavallo, lo que le permitió remontar la situación económica.

"La realidad es cruel, pero es la única verdad, como lo decían Aristóteles, Kant, Perón...", concluye la publicación de Rubinstein en la red social X.