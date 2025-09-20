¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

Campo Quijano busca recuperar su lugar como "capital de los estudiantes"

Hoy gran evento gratis para todos los estudiantes
Sabado, 20 de septiembre de 2025 12:26
Este sábado, Campo Quijano volverá a ser escenario de un gran encuentro juvenil con la celebración del Día del Estudiante en la Plaza Martín Fierro, un evento gratuito que reunirá a jóvenes de todo el municipio en una tarde-noche cargada de música, diversión y energía festiva.

La cita será de 19 a 22 horas en la glorieta de la plaza, donde se presentarán en vivo Willy Campero, Cio Ríos y La Play Band, tres propuestas musicales que prometen darle ritmo y color a la jornada.

La elección de este espacio no es casual. La Plaza Martín Fierro avanza en un proceso de modernización que busca devolverle protagonismo como punto de encuentro social y cultural. Los trabajos incluyen la colocación de hormigón peinadobancos más cómodos y un sistema de iluminación LED, que permitirá disfrutarla también de noche.

 

 

“Paso a paso seguimos transformando un lugar que es de todos. Queremos que la plaza sea un orgullo para nuestro pueblo, y qué mejor que celebrarlo con los estudiantes, que siempre fueron el alma de Quijano”, destacó el intendente Lino Fernando Yonar, impulsor de las obras y del evento.

Con esta celebración, la comuna busca recuperar la tradición de los grandes encuentros estudiantiles que históricamente distinguieron a la localidad, consolidando nuevamente a Quijano como la capital de la juventud en la región.

