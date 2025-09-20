¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Empleo
Básquet
día de los estudiantes
El gobierno de Javier Milei
Accidente fatal
Deportes

Gimnasia y Tiro perdió ante Colegiales y no pudo asegurar su clasificación al reducido

Franco Zicarelli y Laureano Marra marcaron los goles del tricolor en el primer tiempo.
Sabado, 20 de septiembre de 2025 16:33
Gimnasia y Tiro no pudo ante Colegiales en condición de visitante y perdió 2 a 0, por los goles convertidos por Franco Zicarelli y Laureano Marra en el primer tiempo.

De esta manera, el millonario no pudo sellar su clasificación al reducido e intentará conseguir el pasaje a la siguiente instancia cuando se enfrente en el estadio Michel Torino a Atlanta. Luego cerrará esta primera fase ante Racing de Córdoba en La Docta.

Por el momento, el millonario se posiciona en la cuarta ubicación en la zona A.

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

