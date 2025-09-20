Gimnasia y Tiro perdió ante Colegiales y no pudo asegurar su clasificación al reducido

Gimnasia y Tiro no pudo ante Colegiales en condición de visitante y perdió 2 a 0, por los goles convertidos por Franco Zicarelli y Laureano Marra en el primer tiempo.

De esta manera, el millonario no pudo sellar su clasificación al reducido e intentará conseguir el pasaje a la siguiente instancia cuando se enfrente en el estadio Michel Torino a Atlanta. Luego cerrará esta primera fase ante Racing de Córdoba en La Docta.

Por el momento, el millonario se posiciona en la cuarta ubicación en la zona A.

Así quedó la tabla de posiciones