Conmoción por el crimen de un joven

El brutal asesinato de Damián Strada, un joven de 32 años oriundo de María Luisa, sacudió a toda la comunidad del departamento Las Colonias en Santa Fe. Su cuerpo apareció calcinado en una zona rural de Laguna Paiva y, tras la investigación, una mujer -su expareja- y un hombre fueron detenidos.

El caso expone los últimos días de la víctima, marcados por pedidos desesperados de dinero y un clima de creciente preocupación en el pueblo.

Los últimos días de Damián fueron de desesperación y señales de alerta de todo tipo, buscaba afanosamente dinero por todas partes, incluso adelantos de sueldos.

En las semanas previas a su muerte, Strada había mostrado comportamientos extraños y una insistencia poco habitual por conseguir dinero. Andrés Calvo, presidente comunal de María Luisa y empleador de la víctima, relató al diario Uno que el joven le pedía adelantos de sueldo de forma recurrente y que el domingo por la madrugada intentó contactarlo para solicitarle una transferencia de 30 mil pesos.

Ese fue su último contacto. Horas después, la ausencia de Damián en su trabajo y la preocupación de su madre encendieron las alarmas. La denuncia en la Subcomisaría 15 dio inicio a una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo calcinado el martes en Laguna Paiva.

Consternación y justicia

La conmoción en María Luisa, un pueblo de apenas 950 habitantes, es total. "Estamos consternados, dolidos y con mucha impotencia por lo que le hicieron a este chico", expresó Calvo, quien lo definió como un joven humilde y querido por todos.

La indignación colectiva se traduce en un reclamo unánime: que la justicia avance rápido y que los responsables reciban una condena ejemplar. Por el momento solo hay dos detenidos y uno de ellos -la mujer- tenía vínculo con el joven fallecido.