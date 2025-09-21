Entró a un "telo" con la ambulancia de un hospital público

Un insólito caso de escrache público sufrió un chofer de ambulancia de Santiago del Estero cuando ingresó el vehículo de emergencia a un hotel alojamiento de la provincia de Santa Fe. A los clientes del "telo" les llamó la atención la desaprensiva actitud del chofer de emergencia santiagueño y al parecer uno de ellos lo escrachó a través de las redes sociales.

Tras hacerse viral la piratería del santiagueño, y tomara estado público, las autoridades de Salud del esa provincia tomaron cartas en el asunto. Trascendió además que la misma actitud habría tomado la pareja del chofer de emergencia, pero no trascendieron la penalización que tuvo.

El empleado fue preventivamente apartado de sus funciones, informó la Comisión Municipal en un comunicado.

El escandaloso hecho tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Ceres, Santa Fe, y tuvo como protagonista a un chofer de ambulancia santiagueño perteneciente a la Comisión Municipal de Colonia Alpina, localidad ubicada en el departamento Rivadavia.

El trabajador fue sorprendido utilizando una ambulancia oficial en un hotel alojamiento de aquella ciudad santafesina, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la indignación de todos.

Ante la repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado en el que informó que el empleado fue preventivamente apartado de sus funciones hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal correspondiente.

"Se están llevando adelante las actuaciones, conforme a lo establecido por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicadas al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido", señala el documento por la Comisión municipal.

Las autoridades aclararon -además- que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad, a fin de transmitir tranquilidad a la comunidad y remarcar el compromiso de una administración transparente y eficiente de los recursos públicos.

La ambulancia ya se encuentra en la ciudad santiagueña donde presta servicios de emergencia y traslado para mayor complejidad de personas con problemas de salud.