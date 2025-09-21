Móvil oncológico: "Todo es una gran opereta contra LLA y mi persona"

El electo diputado provincial del departamento San Martín de La Libertad Avanza, Nicolás Arce, quien donó el llamado oncomóvil (una unidad de transporte que compró y puso a disposición de los enfermos de cáncer que se atienden en el hospital Juan Domingo Perón) fue duramente cuestionado después de la publicación de El Tribuno, donde el gerente del hospital de cabecera de Tartagal, Pedro Enrique Urueña, declaró que esa unidad que fue presentada un día antes de que Arce consiguiera una arrolladora victoria en el departamento San Martín en mayo pasado, nunca pudo ser usada porque se trata de un vehículo prendado, faltan cuotas para abonar y por ende, nunca fue donado al hospital donde se asisten los pacientes oncológicos de Tartagal, Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza y Santa Victoria Este.

Arce pidió aclarar la situación del automóvil en cuestión y se refirió a los dichos de un abogado que lo acusó de ofrecerle plata a los familiares de una víctima fatal de un lamentable accidente de tránsito que se registró en Tartagal, y una serie de pintadas en el marco de la campaña proselitista por parte de su espacio y que generaron la bronca de los propietarios de esas viviendas, entre otras cuestiones.

"Me quieren desacreditar"

Arce, el electo diputado por el departamento San Martín quien en mayo pasado logró no solo su banca en la cámara baja provincial sino siete concejales en todo el departamento San Martín, tanto por su discurso en línea con LLA como por la donación del oncomóvil, consideró que "los ataques que estoy sufriendo son solamente una opereta de parte del oficialismo porque con verdades como siempre lo hice le pego al gobierno provincial criticando su falta total de coherencia a la hora de gastar los recursos que son de los salteños. Y como todos los municipios de San Martín están alineados y trabajando para los candidatos a senadores y diputados nacionales de Sáenz, me quieren desacreditar a mí y a todo el espacio político al que pertenezco".

Nicolás Arce, electo diputado por LLA.

En esa línea Arce, respecto del "oncomóvil" explicó: "Como todos los tartagalenses saben, le hemos hecho muchas donaciones al hospital Perón durante todo el tiempo que fui concejal como las mejoras en el servicio de oncología, arreglo de camillas y muchos otros trabajos. El concejal Moreno lo sigue haciendo, tal como lo harán los otros concejales cuando asuman en sus bancas. Cuando entregamos el oncomóvil al hospital, le explicamos a los directivos que lo podían utilizar, que nosotros nos hacíamos cargo del combustible, del chofer y del seguro. El vehículo se usaba bajo esas condiciones pero esta semana que pasó, mediante acta nos informaron que al vehículo ya no lo iban a usar, por lo que nosotros firmamos en disconformidad".

Nicolás Arce fue electo diputado por el departamento San Martín con una arrolladora victoria en mayo pasado y logró no solo su banca en la cámara baja provincial sino siete concejalías en todo el departamento San Martín.

"Al auto lo hemos dejado estacionado en la vereda del hospital sobre Calle Warnes, de manera que la gente que lo necesite, nos mande un mensaje y se lo ponemos a disposición como siempre se hizo" aseguró el electo legislador de San Martín.

Señaló también que el auto "fue usado varias veces y no solo para los pacientes oncológicos sino también para aquellos dializados o lesionados que son de escasos recursos y no podían costearse un remís. Esta decisión de sacar el auto a la vereda del hospital corre por cuenta del gobierno de la provincia y eximo de cualquier responsabilidad al gerente y al personal del hospital porque son solamente "bajadas de línea". Cualquiera sabe que un vehículo que está prendado puede usarse perfectamente mientras tenga permisos y seguros y este tiene todo".

Arce añadió que "cuando entregamos el vehículo al hospital, estaba repleto de medicación en los 4 asientos y el baúl. Esta semana que pasó también retiramos una de las ambulancias para llevarla a un taller porque tenía problemas técnicos muy serios, pero horas después nos llamó la contadora del hospital diciéndonos que no la hagamos arreglar, que ellos se iban a ocupar de la reparación".

Desmentida

Nicolás Arce desmintió de manera categórica que semanas atrás haya intentado intervenir en un sonado caso policial que le costó la vida a un agente penitenciario de Tartagal que fue colisionado por un rodado. "Un abogado con total desparpajo y faltando a la verdad salió a decir que yo le ofrecí plata a la familia del damnificado para que no haga denuncias. Es totalmente falso porque no es mi forma de hacer política ni mi manera de manejarme en la vida. Me hacen memes, me agravian y debe ser porque la gente de San Martín conoce mi forma de ayudar a los que más lo necesitan, así que a los que hacen operaciones les digo que dejen de perder tiempo y energía, y que hagan como yo y los chicos que fueron electos concejales; que metan la mano en el bolsillo, que destinen horas de su tiempo para arreglar espacios públicos como el hospital o las escuelas y ahí van a vivenciar lo bien que se siente practicando la solidaridad y dejando de lado el verso".