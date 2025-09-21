¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Minería

Impulsan formación técnica para el desarrollo minero

Desde la Upateco expusieron la propuesta educativa referente a la actividad ante senadores salteños.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 01:45
La reunión estuvo a cargo de las comisiones de Minería y de Educación del Senado.
Con el objetivo de alinear la educación técnica con las necesidades del sector productivo, el Senado de Salta recibió a autoridades de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco) en una reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Educación. El encuentro permitió avanzar en la articulación entre la oferta formativa provincial y los perfiles laborales que demanda la industria minera.

Durante la jornada, el rector de la Upateco, Carlos Morello, presentó el mapa académico actual vinculado a minería. Destacó la presencia de la oferta educativa en Capital, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera, y anticipó la apertura de una nueva sede en San Antonio de los Cobres.

Carreras

La Upateco ofrece tecnicaturas universitarias y cursos cortos orientados a la inserción laboral en sectores estratégicos. En Salta Capital se dicta la tecnicatura en Minería con orientación en Higiene y Seguridad, que cuenta con 160 estudiantes. Rosario de Lerma alberga las tecnicaturas en Transporte y Logística Minera (67 alumnos) y en Higiene y Seguridad (37 alumnos). En Rosario de la Frontera, 32 jóvenes cursan la tecnicatura en oficios para la industria minera.

En total, la matrícula vinculada al sector minero supera los 400 estudiantes. Además, se ofrece capacitaciones breves en distintos oficios.

 

