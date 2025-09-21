Rige una alerta amarilla por viento Zonda y hay riesgo de incendios forestales en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en diversas regiones de Salta para este domingo. El fenómeno se extenderá entre las 12 y las 18 horas, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

El aviso abarca la Cordillera de los Andes, la Puna de San Carlos y Cafayate, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de los Andes, Puna de Molinos, así como los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Las autoridades advierten que este tipo de viento puede generar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, factores que incrementan el riesgo de incendios y pueden afectar la salud, en especial de personas con problemas respiratorios.

Rige un alerta por incendios forestales en la ciudad

En paralelo, la Municipalidad de Salta informó que la ciudad se encuentra en alerta por incendios forestales con un índice “Extremo” , debido a las altas temperaturas. Se solicita a los vecinos seguir las indicaciones oficiales y comunicarse al 911 o al 105 en caso de emergencia.

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura.

– No arrojar colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales.

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan favorecer el efecto lupa.

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales.