Clima en Salta: atentos al cielo, ¿llueve? Qué dice el pronóstico para la semana

El meteorólogo Edgardo Escobar adelantó a El Tribuno que, tras un domingo con baja probabilidad de precipitaciones, la semana en Salta se perfila con días templados, cielo parcialmente nublado y sin fenómenos climáticos intensos.

Para lo que resta de este domingo, se prevé escasa probabilidad de lluvias y condiciones estables en toda el área metropolitana.

El lunes amanecerá con temperaturas mínimas cercanas a 10°C y máximas de 20°C, con cielo de mayor a parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones en la madrugada.

El martes se espera un leve ascenso térmico, con mínima de 8°C y máxima de 24°C, bajo un cielo parcialmente nublado durante la jornada. Y el miércoles continuará la tendencia de temperaturas agradables, mínima de 9°C y máxima de 26°C, también con cielo parcialmente nublado