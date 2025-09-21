Ni anticonceptivas ni aspirina: el truco para que las flores del Día de la Primavera duren más

En el Día de la Primavera, un móvil de TN en una florería de San Telmo reveló el verdadero truco para que los ramos de flores duren más, desmintiendo mitos populares sobre el uso de aspirinas o pastillas anticonceptivas. La florista Paula fue contundente: "Para mí es un mito" esa creencia.

La clave para prolongar la vida de las flores, según la experta, es mucho más sencilla y efectiva. Según supo Noticias Argentinas, los tips esenciales se centran en el cuidado básico del agua y los tallos, elementos fundamentales que a menudo se pasan por alto.

Los verdaderos secretos para que un ramo dure más

Paula compartió los consejos esenciales para mantener las flores frescas y coloridas por más tiempo:

Cambiar el agua regularmente: Es fundamental reemplazar el agua del florero cada 48 horas, o idealmente, todos los días. Corte oblicuo del tallo: Cortar un centímetro o centímetro y medio del tallo en forma oblicua, ayuda a que la flor absorba mejor el agua. Limpiar los tallos: Asegurarse de que no haya hojas sumergidas en el agua, ya que estas se pudren y contaminan el líquido, acortando la vida de la flor. Ubicación ideal: Mantener el florero lejos del sol directo y de corrientes de viento, que pueden marchitar las flores prematuramente.

La florista también enfatizó que, si las flores son frescas y de buena calidad, "duran más de lo que uno se imagina a veces".

Flores sofisticadas y sus cuidados especiales

Además de los consejos generales, Paula mostró algunas de las flores más sofisticadas de su florería y sus cuidados particulares:

Marimonias : Con una producción de solo un mes y medio al año, un ramo de estas exclusivas flores cuesta alrededor de $20.000.

: Con una producción de solo un mes y medio al año, un ramo de estas exclusivas flores cuesta alrededor de $20.000. Orquídeas : Consideradas la "estrella de la florería", una planta de orquídeas se vende por aproximadamente $55.000. Su mantenimiento es delicado: no deben recibir sol directo cuando están en flor, sus raíces necesitan luz (por eso vienen en macetas transparentes) y es recomendable regarlas con agua mineral, sumergiendo la maceta una vez por semana o cada diez días, sin dejar que se encharquen.

: Consideradas la "estrella de la florería", una planta de orquídeas se vende por aproximadamente $55.000. Su mantenimiento es delicado: no deben recibir sol directo cuando están en flor, sus raíces necesitan luz (por eso vienen en macetas transparentes) y es recomendable regarlas con agua mineral, sumergiendo la maceta una vez por semana o cada diez días, sin dejar que se encharquen. Calas: Una planta de calas amarillas, por ejemplo, tiene un valor de $45.000. Existen en una amplia variedad de colores.

La florista concluyó invitando a "ponerle color a la primavera" con un ramo de flores, recordando que "no todas tienen que ser amarillas" y que siempre son una buena idea para alegrar el día.