¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
21 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Central Norte
Precio del combustible
Primavera 2025
Yuyito González
Cristina Kirchner
Metán
Rosario de Lerma
feria potencia
Liga Profesional
Central Norte
Precio del combustible
Primavera 2025
Yuyito González
Cristina Kirchner
Metán
Rosario de Lerma
feria potencia
Liga Profesional

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO. Violento enfrentamiento en un partido en Rosario de Lerma: destrozos y un policía herido

Hinchas del equipo Ecosol protagonizaron graves incidentes tras la derrota frente a Provipo por la Liga Rural. Hubo destrozos de vehículos, un móvil policial atacado y un efectivo lesionado.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 22:15
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tarde-noche de este domingo terminó con serios disturbios en la cancha de Masaliin, donde se disputaba un partido entre el club Ecosol y el club social Provipo, por la Liga Rural de Fútbol de Rosario de Lerma. El resultado adverso para Ecosol, que cayó 2 a 1 en la última categoría, desató la furia de un sector de simpatizantes.

Ante la violencia desatada, personal de Infantería intervino dentro del campo de juego y reprimió con balas de goma. La cancha fue despejada, sin embargo, la tensión se trasladó hacia afuera, donde se produjeron destrozos en autos y motos particulares estacionados en las inmediaciones.

 

La situación se agravó cuando un grupo de hinchas arremetió contra un móvil policial, al que apedrearon hasta destrozarlo. En ese ataque, un efectivo resultó herido y debió ser trasladado al hospital Joaquín Corbalán. Según el parte médico, el uniformado sufrió golpes en la cabeza provocados por las piedras, aunque se encuentra fuera de peligro.

El comisario Correa confirmó los hechos en diálogo con Norte Vistión Satelital y agregó que “también se registraron incidentes en la cancha de Juventud Unida en el mismo horario, aunque no alcanzaron la gravedad de lo ocurrido en Masaliin”.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD