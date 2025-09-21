¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Septiembre, Salta, Argentina
Salta

Más de 420 mil personas disfrutaron de la Feria Potencia 2025

La feria, que se realizó en el Centro de Convenciones, reunió a más de 1.100 emprendedores de la provincia. Música, comida, artesanías y buena onda.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 22:34
Con más de 420 mil visitantes en tres días, la Feria Potencia 2025 se consolidó este fin de semana como uno de los eventos más convocantes de la provincia. El encuentro reunió a más de 1.100 emprendedores de Capital y del interior salteño, quienes expusieron sus productos en el predio del Centro de Convenciones de Limache.

La séptima edición provincial y cuarta en Capital ofreció una propuesta integral para toda la familia, con más de 120 food trucks, espectáculos musicales en vivo -entre ellos los de Karvankas y La 387- y espacios recreativos para los más pequeños.

La entrada fue libre y gratuita, mientras que el estacionamiento estuvo a cargo de la Fundación HOPE, que recibió lo recaudado a través de un bono contribución.

El evento, organizado por el Gobierno junto a Livingroom, contó también con la participación de más de 400 emprendedores del interior, incluidos representantes de comunidades originarias. De esta manera, Potencia se afianza como una plataforma para el crecimiento económico y cultural de la provincia, visibilizando el esfuerzo, el talento y la creatividad de quienes apuestan al desarrollo local.

El clima cálido y primaveral acompañó las tres jornadas, lo que potenció la asistencia de miles de familias que disfrutaron de un espacio pensado para celebrar el trabajo y la creatividad salteña.

