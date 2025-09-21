GP de Azebaiyán: Ganó Max Verstappen y Franco Colapinto terminó último

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

09:39 Colapinto terminó en el puesto 19

Bandera a cuadros: Max Verstappen se quedó con el GP de Arzebaiyán

Segundo George Russelly tercero Carlos Sainz.

09:33 vueltas para que termine la carrera

09:30 Norris busca el 5º puesto en una dura batalla

El británico pelea con Lawson y Tsunoda por la quinta posición, en una intensa lucha que marcará la parte media de la clasificación del GP.

09:26 Sainz acelera y Leclerc deja pasar a Hamilton

El español marca vueltas más rápidas que Antonelli, consolidando su ritmo, mientras Ferrari realiza un cambio de posiciones estratégico, permitiendo que Leclerc ceda ante Hamilton en la recta. Verstappen sigue líder.

09:23 Lluvia ligera en Bakú mientras Antonelli se acerca a Sainz

Con 10 vueltas restantes, el piloto de Racing Bulls está a 1,4 segundos del español, mientras Norris aprovecha la ventaja de neumático para adelantar a Leclerc en la recta, generando emoción en la parte final del GP.

09:16 Tras más de la mitad de la carrera, Colapinto marcha 18°

Colapinto sigue en la zona baja de la clasificación tras superar la mitad del GP de Azerbaiyán, buscando remontar posiciones en la segunda mitad de la carrera.

09:13 Leclerc lucha con Lewis Hamilton y pierde el DRS con Lawson

El piloto de Ferrari pide por radio los tiempos por vuelta de Hamilton mientras enfrenta dificultades en la pista; Russell se alinea con Sainz, y la escudería italiana vive un fin de semana complicado.

Colapinto se mantiene en la parte baja de la tabla tras más de la mitad del GP de Azerbaiyán, con mucho por recuperar en la segunda mitad de la carrera.

08:48 Antonelli adelanta a Lawson mientras Sainz se prepara para parar

Racing Bulls ejecuta bien la estrategia y salva el undercut de Antonelli, mientras Leclerc entra a boxes intentando superar a Tsunoda.

08:42 10 segundos para Albon

10 segundos para Albon por chocar a Franco Colapinto.

08:40 Albon y Colapinto se tocan en pista

Un error del piloto de Williams provocó un contacto que hizo trompear al argentino, generando caos momentáneo en la carrera y afectando sus posiciones.

08:37 Sainz se acerca al podio mientras la lucha en pista se complica

Con pocos adelantamientos en las últimas vueltas, Sainz se consolida 2º con más de 3 segundos sobre Lawson, mientras Colapinto y Gasly sufren la presión de sus rivales en el pelotón.

08:28 Alonso 12º mientras Russell adelanta a Tsunoda

El español sigue enganchado en el DRS de Bortoleto, mientras Russell ejecuta un sobrepaso sólido sobre Tsunoda, y Leclerc comienza a presionar al japonés en la pista.

08:24 Sainz vuela en pista mientras Anttonelli presiona a Lawson

Con la pérdida del DRS de Lawson, Sainz marca la vuelta rápida y recorta una décima a Verstappen, mientras Antonelli ataca al piloto rival, beneficiando al español en la lucha por posiciones.

08:23 Colapinto marcha 13° y busca escalar posiciones

08:21 Alonso reconoce su error en la salida: “Perdón, reaccioné a Piastri”

El piloto admitió su responsabilidad tras la sanción por saltarse la salida, pidiendo disculpas por la reacción que lo llevó a cometer la infracción en el GP.

08:17 5 segundos de sanción para Alonso y Piastri por saltarse la salida

Los pilotos recibieron la penalización tras no respetar el procedimiento de largada, lo que podría afectar sus posiciones y estrategias en el GP. Piastri se le acumulará la sanción para Singapur.

08:16 Colapinto marcha 13° y Piastri abandonó tras chocar luego de la largada

Colapinto marcha 13° mientras Piastri se retira tras un choque en la vuelta 5, marcando un inicio turbulento del GP de Azerbaiyán.

08:13 Colapinto avanzó dos puestos tras el abandono de Piastri

Safety Car en el GP de Azerbaiyán

El choque de Oscar Piastri provocó la salida del Safety Car, alterando el desarrollo de la carrera en Azerbaiyán.

08:07 Piastri contra el muro

El piloto, que había caído varios puestos en el arranque de la carrera, terminó impactando contra el muro, comprometiendo su desempeño y sus opciones en el GP.

08:04 Comenzó el GP de Azerbaiyán

Este domingo, Franco Colapinto larga desde la posición 16 en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras una clasificación accidentada en la que debió abandonar por un choque, el argentino parte por delante de su compañero Pierre Gasly e intentará sumar sus primeros puntos con Alpine en un circuito especial para él.

