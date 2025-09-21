Argentina quedó afuera del Mundial de vóley: Italia frenó el sueño albiceleste en octavos

La Selección Argentina de Vóley quedó eliminada del Mundial que se disputa en Filipinas tras perder en octavos de final por 3-0 frente a Italia, actual campeona del mundo. Los parciales fueron 23-25, 20-25 y 22-25 en un partido intenso que se disputó en el Mall of Asia Arena de Pásay. El máximo anotador del conjunto nacional fue Luciano Vicentín, con 15 puntos.

Tras la derrota, Marcelo Méndez anunció que este fue su último partido al frente de la Albiceleste, cerrando así un ciclo de alto impacto cuyo momento más recordado fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021). La salida del técnico marca el final de una etapa que revalorizó al vóley argentino en el plano internacional.

Un grupo que ilusionó

Argentina había llegado a la segunda fase con puntaje perfecto. Primero se impuso 3-2 a Finlandia, luego 3-1 a Corea del Sur y, en un duelo inolvidable, derrotó a Francia, bicampeón olímpico, en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, asegurando el primer lugar de su grupo y dejando fuera del torneo al poderoso conjunto galo. Esa actuación había despertado expectativas de un avance histórico en el Mundial.

Italia, verdugo y candidato

Del otro lado, Italia llegó a los octavos tras un camino irregular: ganó 3-0 a Argelia, cayó 3-2 frente a Bélgica y luego superó 3-0 a Ucrania para asegurarse el pase en el segundo puesto. Los italianos, que ya habían vencido a la Argentina 3-1 en la última VNL, se mostraron sólidos para seguir defendiendo el título mundial y ahora esperan al ganador del cruce entre Bélgica y Finlandia.