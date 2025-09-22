Desafío estudiantil en la Olimpiada de Robótica Educativa

Se realizó ayer la Olimpiada de Robótica en el Distrito Cultural Dino Saluzzi y reunió a decenas de estudiantes, docentes y familias que compartieron entusiasmo, creatividad y aprendizaje. "Estamos muy contentos de este Día de la Primavera, haciendo una cosa distinta, un festejo para los estudiantes. Para ellos es un festejo venir a conocer a otros estudiantes que hacen cosas que tienen afinidad intelectual y se divierten programando", destacó Gustavo Viollaz, director del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA).

Entre las competencias se destacó la preparación de equipos que participarán en el Nacional de Robótica de la Roboliga, previsto para el 1 de noviembre en Buenos Aires. Otra de las novedades fue la incorporación del fútbol de robots, una categoría inédita en el país, en la que pequeños autómatas programados por los alumnos deben detectar, seguir y patear una pelota. "Es la primera vez que se hace en Argentina, todavía no lo tienen todo incluido en el sistema, pero ya siguen la pelotita, ya tienen el sistema de detección de cámara funcionando", señaló Viollaz.

Entre los testimonios, Valentina, una de las competidoras, contó que su equipo trabajó para lograr que la cámara del robot detectara el movimiento de la pelota: "La pelota nunca va a estar quieta, entonces tiene que ir detectándola mientras se mueve. Por ahora nos está yendo bien". En tanto, Cristina, de 15 años, resaltó el esfuerzo detrás del proyecto: "Es un trabajo grupal, de gran esfuerzo y muchas horas. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero cuando el robot funciona es muy alegre. Aprendimos mucho de robótica, programación y Arduino, algo que me pareció muy interesante y muy lindo".

El encuentro se realizó durante toda la jornada. "Logramos lo que esperábamos: generar un espacio donde la comunidad pueda ver lo que hacen los chicos, y eso los motiva. Hoy se van a su casa con un shock de energía y con más ganas de seguir estudiando", destacó el director. Los resultados con los ganadores de cada categoría se darán a conocer en los próximos días.