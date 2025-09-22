Exportaciones de la agroindustria suman US$32 mil millones en 2025

Las exportaciones agroindustriales acumularon un ingreso de US$32.426 millones entre enero y agosto de 2025, lo que implica un crecimiento del 4,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según reveló el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El reporte detalló que las exportaciones del sector en el octavo mes del año totalizaron US$4.651 millones en agosto, lo que representa un incremento de US$935 millones en relación con agosto de 2024.

Los complejos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones en agosto fueron: girasol, carne y cuero vacuno, y maíz.

En tanto que respecto a los que experimentaron el mayor crecimiento relativo se destacan: cítricos (excluyendo limón), alfalfa y girasol.

En este marco, desde el Consejo Agroindustrial Argentino puntualizaron en el informe que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) "se elevó 4,6% respecto al nivel del mes anterior, y se ubicó 11% por debajo del promedio de 2024".

El ingreso de dólares al país por medio de los envíos agroindustriales al exterior es seguido de cerca por el Gobierno, especialmente en el actual contexto de tensión cambiaria donde aumenta la necesidad de conseguir divisas para reforzar las reservas y hacer frente a la presión alcista del tipo de cambio.

Las exportaciones del sector representan cerca del 61% del total de la Argentina, lo que significa que 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de la cadena agroindustrial.

Los granos y sus derivados concentran la mayor parte de los envíos agroindustriales al exterior con un total del 69,2%.

La soja, al máximo

El poder de compra de la soja alcanzó niveles inéditos en un año, impulsado por la demanda externa. El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que la soja volvió a posicionarse como el motor de la agroindustria argentina. El poder de compra local alcanzó su mayor nivel en más de doce meses, impulsado por la demanda externa, principalmente de China, y por una mejora del 27% tras la reducción permanente de los derechos de exportación (DEX). Esta dinámica abre una ventana de alivio en materia de ingreso de divisas y se proyecta que septiembre cierre con embarques récord.

En los últimos días, la pizarra local llegó a USD 300 por tonelada, un valor equivalente al FAS teórico de la exportación de poroto y derivados. Según el relevamiento, la fuerte tracción de la demanda externa está empujando los precios internos. La Bolsa remarcó que "la alta demanda externa por productos del complejo soja argentino está traccionando fuertemente el mercado interno, haciendo que la soja sea el grano con más volumen de comercialización diaria". En términos acumulados, los embarques de la campaña alcanzarían los 7,1 millones de toneladas, el mayor volumen en nueve años y más del doble de lo registrado en promedio desde la campaña 2020/21.