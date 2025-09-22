¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Golpeó a ladrones y los corrió por todo el barrio

Delincuentes quisieron robarle la bicicleta a un repartidor y éste se defendió a los golpes. Los malvivientes huyeron. Ocurrió en Merlo, Buenos Aires.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 01:47
El chico corrió a los ladrones y logró evitar el robo.
Un violento episodio ocurrió sobre la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra, en la localidad bonaerense de Merlo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Cristian, de 21 años, estaba realizando sus entregas habituales en bicicleta, cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto. Enseguida los asaltantes lo amenazaron y le exigieron sus cosas.

"Quedate pillo, hacela corta y dame las cosas que tenés encima, te vamos a matar", le gritaron.

Sin embargo, el repartidor se dio cuenta de que ninguno de los dos tenían armas, por lo que decidió enfrentarlos. Las imágenes capturadas muestran como rápidamente comenzó a golpearlos y enseguida uno de ellos escapó corriendo. El que no logró huir fue su cómplice, a quien Cristian le dio trompadas y patadas hasta tirarlo de la moto. Segundos después, también huyó corriendo, abandonando el vehículo y con el repartidor en la espalda.

Según contó la víctima a TN, minutos después, uno de los motochorros volvió en una utilitaria blanca y mientras lo amenazaba con una llave cruz, exigió que le devolvieran el vehículo. Sin embargo, ni el joven ni los vecinos cedieron, y los delincuentes se retiraron nuevamente hasta que llegó la Policía.

"Fue terrible. Es uno de los peores momentos que hemos vivido con los otros chicos con los que trabajamos en la calle. Es frustrante", lamentó el chico. Además, relató que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones: "En Merlo tuve tres intentos de robo y en Marcos Paz uno".

Pese al temor que todavía siente, el joven aseguró que debe seguir trabajando: "Tengo miedo, pero tengo que trabajar, si no, no puedo comer, no me queda otra".

 

