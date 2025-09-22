Limpian y mejoran los canales de Salta antes de las lluvias

La Municipalidad viene trabajando en los canales de Salta desde que paró de llover en la última temporada de lluvia. Se empezaron con los trabajos de acondicionamiento, limpieza y en algunos casos también mejora de infraestructura.

Se trabaja desde el área de Servicios Públicos en todo lo que es limpieza urbana en general, de espacios verdes y de vía pública.

"Este año pudimos administrar mejor los recursos, mejor los tiempos, con lo cual para la temporada de lluvia que se venga, la mayoría de los canales, casi en su totalidad, van a estar preparados para lo que se viene", dijo Martín Miranda, secretario de ambiente y servicios públicos.

El funcionario habló de la limpieza de los canales y desembocaduras, para que todo el sistema de drenaje que tiene la ciudad pueda funcionar. Desde Obras Públicas lo que se hace en las tareas de infraestructura de revestimiento de canales y, en algunos casos, abertura de nuevos.

"Había que terminar de poner en condiciones el canal de la Yrigoyen, donde se hizo un trabajo en que los vecinos de toda la zona no podían creer de la cantidad de tiempo que pasó en hacer una limpieza integral total de lo que en ese canal, que es el más grande, el troncal que tiene la ciudad", dijo.

Y agregó: "También el Juan XXIII, que en su caso prácticamente hacemos mantenimiento todos los años porque, al no estar revestido, se termina sedimentando mucho más rápido que los canales ya que tienen revestimiento. También es grande ese. Y el caso del Tinkunaku, los cuatro sectores, desde que empieza más o menos cerca de Autódromo hasta que desemboca en el río, atravesando barrio La Fama, Milagro y Mitre, también fueron acondicionados", describió el funcionario.

Los que tienen permanentemente limpieza son Coronel Vidt, Esteco, y Velarde. En su mayoría estos grandes y medianos ya están listos para lo que va a ser la temporada y se está trabajando en muchos otros que son más pequeños para recibir las primeras lluvias.

En el caso del río Ancho se hicieron trabajos el año pasado, que tienen que ver con mantenimiento de gaviones a la altura de barrio Los Lapachos, más precisamente ahí al borde de lo que es ruta 21 cuando se junta un puente con Cerrillos. Y este año trabajaron con el Ejército en San Justo 1, 2, 3 y 4, porque hubo desvíos con la lluvia y desmoronamiento.

Pedido a los vecinos

Lo importante es también la limpieza general. Se limpió todo donde suele quedarse la basura trancada, atascada que tiran los vecinos. Desde la Municipalidad piden a los vecinos que no tienen basura en épocas de lluvia. "Renovamos el pedido a los vecinos para que no saquen la basura cuando llueva en Salta; sabemos que las lluvias vienen y son un par de horas y ya pasan. Colaboremos entre todos", dijo Miranda.