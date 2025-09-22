¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Senado de la Nación
exportaciones
Gobierno nacional
Olimpíada robótica en Salta
Rivadavia banda Norte
Internacionales

Maduro propone por carta a Trump abrir un diálogo

Negó vínculos con narcos y criticó las "fake news".
Lunes, 22 de septiembre de 2025 01:47
Nicolás Maduro pidió abrir un canal de diálogo con EEUU.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó ayer que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EEUU y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Maduro recordó el 'fake news' en relación a que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados, "ese tema fue resuelto y aclarado en una conversación con el embajador Grenell".

"En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela", agregó. Este, sostuvo es el peor de los 'fake news' lanzado contra Venezuela.

 

