Maduro propone por carta a Trump abrir un diálogo

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó ayer que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EEUU y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Maduro recordó el 'fake news' en relación a que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados, "ese tema fue resuelto y aclarado en una conversación con el embajador Grenell".

"En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela", agregó. Este, sostuvo es el peor de los 'fake news' lanzado contra Venezuela.