En unas horas, finalmente ingresa la primavera, según el Servicio Meteorológico

Este lunes 22 de septiembre marca el final del invierno y el inicio oficial de la primavera astronómica en Salta, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El cambio de estación se producirá a las 15.19, pero los salteños deberán esperar algunos días más para sentir el clima típico de esta época.

Durante la madrugada se registraron 4 milímetros de lluvia, sumados a humedad y cielo cubierto que dejaron una mañana fresca y gris. Sin embargo, el tiempo tenderá a mejorar hacia el mediodía.

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó que durante septiembre, octubre y noviembre se prevén lluvias superiores a lo normal y temperaturas más cálidas en la región. Para finales de septiembre, incluso, se esperan nuevas precipitaciones.

En el pronóstico inmediato, mañana martes se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 24°C, con cielo algo nublado. Desde el miércoles y hasta el sábado, las mínimas oscilarán entre 6°C y 9°C, mientras que las máximas no superarán los 28°C, manteniendo mañanas frías y tardes templadas con un ascenso paulatino de la temperatura propio de la estación.

Aunque la primavera se inaugura oficialmente esta tarde, el calorcito salteño recién comenzará a sentirse con mayor intensidad hacia mediados de semana.