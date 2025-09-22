PUBLICIDAD

16°
22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Discapacidad
Narcotráfico en Salta
Retenciones
Secuestro de mercadería
Brutal agresión contra un jubilado
allanamiento en barrio solidaridad
Primavera en Salta
Escuela Oficial de Ballet
visita presidencial
robo en la casa de pampita
Vida y Tendencia

En unas horas, finalmente ingresa la primavera, según el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la primavera astronómica se inicia hoy lunes 22 de septiembre a las 15.19. Aunque la estación ya arranca oficialmente, en Salta las mañanas seguirán frescas y las temperaturas recién subirán hacia mediados de semana.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 10:01
Este lunes 22 de septiembre marca el final del invierno y el inicio oficial de la primavera astronómica en Salta, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El cambio de estación se producirá a las 15.19, pero los salteños deberán esperar algunos días más para sentir el clima típico de esta época.

Durante la madrugada se registraron 4 milímetros de lluvia, sumados a humedad y cielo cubierto que dejaron una mañana fresca y gris. Sin embargo, el tiempo tenderá a mejorar hacia el mediodía.

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó que durante septiembre, octubre y noviembre se prevén lluvias superiores a lo normal y temperaturas más cálidas en la región. Para finales de septiembre, incluso, se esperan nuevas precipitaciones.

En el pronóstico inmediato, mañana martes se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 24°C, con cielo algo nublado. Desde el miércoles y hasta el sábado, las mínimas oscilarán entre 6°C y 9°C, mientras que las máximas no superarán los 28°C, manteniendo mañanas frías y tardes templadas con un ascenso paulatino de la temperatura propio de la estación.

Aunque la primavera se inaugura oficialmente esta tarde, el calorcito salteño recién comenzará a sentirse con mayor intensidad hacia mediados de semana.

