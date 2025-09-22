Dos muertes violentas en Tartagal conmocionan a dos barrios de la ciudad norteña

Tartagal vive horas de tensión y preocupación tras registrarse dos muertes violentas en diferentes barrios de la ciudad. El último episodio ocurrió el domingo por la noche en el barrio Provincias Argentinas, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un hombre herido en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a la víctima, de 46 años, con lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde falleció cerca de las 21 horas. El presunto agresor, un vecino del mismo barrio de 30 años, fue detenido poco después. Según las primeras averiguaciones, ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas antes de que se desatara la pelea, aunque todavía no se estableció el motivo de la agresión.

El otro caso, ocurrido unos días antes, también estremeció a la comunidad. En el barrio San Roque, vecinos denunciaron olores nauseabundos que provenían de una vivienda sobre la calle Cornejo. Al ingresar, la policía encontró el cuerpo de un hombre de 65 años en avanzado estado de descomposición.

El informe preliminar del CIF Orán determinó que la víctima murió por shock hipovolémico tras recibir múltiples heridas de arma blanca. El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), encabeza la investigación y ya ordenó un relevamiento minucioso de huellas y muestras biológicas para dar con los responsables.

La fiscalía baraja dos hipótesis: un intento de robo o un conflicto personal, y pidió a los vecinos que aporten datos sobre movimientos sospechosos previos al hallazgo.