PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Retenciones al campo
Siniestro vial en Salta
sismo en california
Siniestro vial en Salta
financiera saulo
Día de la Sanidad
festival en la casona de castañares
apoyo a milei
expofuturo 2025
Miguel Angel Russo
Retenciones al campo
Siniestro vial en Salta
sismo en california
Siniestro vial en Salta
financiera saulo
Día de la Sanidad
festival en la casona de castañares
apoyo a milei
expofuturo 2025
Miguel Angel Russo

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Homicidios en Tartagal

Muerte violenta en Tartagal: un vecino apuñaló a otro, lo mató y fue detenido

Un hombre de 46 años falleció tras recibir una puñalada en plena calle del barrio Provincias Argentinas de Tartagal. El agresor, un vecino de 30 años, fue detenido. El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en la ciudad en las últimas horas.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 11:02
La Policía de Salta investiga dos muertes en Tartagal. (Foto archivo El Tribuno).
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una nueva muerte violenta conmociona a la ciudad de Tartagal. Este domingo por la noche, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública del barrio Provincias Argentinas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a la víctima, de 46 años, con lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde falleció alrededor de las 21 horas.

El agresor, un vecino del mismo barrio de 30 años, fue detenido poco después. Según pudo conocer El Tribuno de fuentes oficiales, la víctima recibió una estocada fatal propinada por su vecino, con quien mantenía una disputa de larga data. Aunque todavía no se establecieron los motivos exactos del ataque, se supo que ocurrió sin mediar palabra.

El clima de violencia no se limitó a este hecho. El mismo fin de semana, dos hombres resultaron heridos con un machete cuando intentaron defender a su hermana de una agresión. Ambos se encuentran fuera de peligro, informaron fuentes policiales.

Además, la semana pasada se registró otro episodio que mantiene en vilo a la comunidad. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda del barrio San Roque, en la calle Cornejo. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca y se encontraba en estado de descomposición.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, encabeza la investigación. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, la muerte se produjo por shock hipovolémico a raíz de las heridas.

Estos episodios muestran un preocupante aumento de la violencia en Tartagal, donde las autoridades judiciales y policiales trabajan para avanzar en las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD