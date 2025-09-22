Muerte violenta en Tartagal: un vecino apuñaló a otro, lo mató y fue detenido

Una nueva muerte violenta conmociona a la ciudad de Tartagal. Este domingo por la noche, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública del barrio Provincias Argentinas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a la víctima, de 46 años, con lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde falleció alrededor de las 21 horas.

El agresor, un vecino del mismo barrio de 30 años, fue detenido poco después. Según pudo conocer El Tribuno de fuentes oficiales, la víctima recibió una estocada fatal propinada por su vecino, con quien mantenía una disputa de larga data. Aunque todavía no se establecieron los motivos exactos del ataque, se supo que ocurrió sin mediar palabra.

El clima de violencia no se limitó a este hecho. El mismo fin de semana, dos hombres resultaron heridos con un machete cuando intentaron defender a su hermana de una agresión. Ambos se encuentran fuera de peligro, informaron fuentes policiales.

Además, la semana pasada se registró otro episodio que mantiene en vilo a la comunidad. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda del barrio San Roque, en la calle Cornejo. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca y se encontraba en estado de descomposición.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, encabeza la investigación. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, la muerte se produjo por shock hipovolémico a raíz de las heridas.

Estos episodios muestran un preocupante aumento de la violencia en Tartagal, donde las autoridades judiciales y policiales trabajan para avanzar en las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.