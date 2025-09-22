Condenados a más de diez años de prisión los responsables de la financiera Saulo

Tres sujetos resultaron condenados a prisión efectiva en el marco de la causa por múltiples estafas cometidas por la financiera Saulo Capital.

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado homologado por el juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio. El procedimiento fue acordado por las partes, con reconocimiento de los delitos cometidos por parte de los acusados.

El juez le impuso a Marcelo Alfredo Morales la pena de diez años y seis meses de prisión efectiva como autor de los delitos de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresas, todo en concurso real. Por los mismos delitos, en calidad de coautores, Nelson Rogelio Ramos y Nelson Javier Cabana fueron condenados a diez años y cinco meses de prisión efectiva.

Los tres sujetos cumplirán la pena en el Pabellón K de la Unidad Carcelaria 1.

Por otro lado, Sabrina Florencia Resina resultó condenada a tres años de prisión condicional por resultar autora del delito de encubrimiento agravado. Para conservar la modalidad de la pena, durante tres años, deberá fijar residencia, someterse al control del Programa de inserción social de presos y liberados y realizar tratamiento psicológico previo diagnóstico de un profesional sobre su necesidad y eficacia.

Durante la audiencia, las defensas y la parte querellante ratificaron el acuerdo de juicio abreviado, aceptaron las penas solicitadas por la fiscalía y renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia. Por su parte, los cuatro acusados prestaron conformidad a los alcances del acuerdo y reconocieron su responsabilidad en todos los hechos imputados.

Finalmente, se ordenó informar a los damnificados sobre su derecho a recurrir a la vía civil.

Por el Ministerio Público intervino la de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Según consta en la causa, la financiera ocasionó un grave perjuicio económico a numerosas víctimas en pesos, dólares y moneda digital.