Sergio Ramos: “En Rosario de Lerma garantizamos que cada vecino de zona norte pueda convertirse en propietario de su hogar”

El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos anunció una noticia largamente esperada por los vecinos de zona norte de esa ciudad. Luego de arduas gestiones, los terrenos donde se encuentran construidas sus viviendas ya pasaron formalmente a nombre del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), lo que habilita finalmente el inicio del proceso de escrituración.

Este avance representa una garantía para todas las familias de la zona, que ha experimentado el mayor crecimiento poblacional de esta ciudad, puesto que se asegura la propiedad de las viviendas y la total disponibilidad sobre el bien.

La noticia cobra más importancia puesto que fue el propio Ramos, durante sus anteriores gestiones municipales, quien tramitó la construcción de las viviendas de zona norte y quien además es impulsor de que cada vecino pueda contar con la propiedad real de su inmueble, no solo en estos barrios sino de todos los terrenos en los que se trabaja a través de la Oficina Municipal de Tierra y Habitat para tramitar y acompañar el proceso de escrituración.

“Es un paso gigante para muchas familias que vienen esperando esta solución desde hace años. Ya no estamos hablando de promesas, sino de hechos concretos”, sostuvo el intendente.



El principal obstáculo hasta ahora era que las tierras seguían registradas a nombre de un particular. El IPV inició un proceso judicial para regularizar la situación dominial y, tras varios años, se logró que los terrenos pasen a nombre del organismo provincial.

A partir de este cambio, cada vecino podrá avanzar con los trámites de escrituración. Para ello, se firmó un convenio entre el Municipio, la senadora Leonor Minetti y la presidenta del IPV, Laura Caballero que establece como primer paso la realización de un relevamiento o censo de todas las familias que habitan en la zona.

"Este relevamiento nos permitirá actualizar los datos, porque entendemos que muchas familias han cambiado su composición con el tiempo, y es fundamental tener una base de datos precisa para avanzar con el trámite", explicó Ramos.

Una vez concluido el censo, se presentarán los planos actualizados a la Dirección General de Inmuebles. Si todo avanza según lo previsto, el municipio estima que en un plazo máximo de dos años, las escrituras podrán ser entregadas a los propietarios.

“Es un proceso técnico y administrativo que lleva tiempo, pero lo importante es que ya lo pusimos en marcha. Esto no es solo un papel: es darle a cada vecino la certeza de que su casa es suya para siempre”, concluyó el intendente.

Desde la Municipalidad se adelantó que en los próximos días se informarán, a través de las redes oficiales, las fechas exactas en que comenzará el relevamiento.