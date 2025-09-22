La Silleta celebra a lo grande sus 136 años, con mucha música y tradición

La Silleta, localidad histórica del Valle de Lerma, festeja este lunes 136 años de su fundación con un festival popular que se desarrollará desde las 19 hasta la 1 de la madrugada en la plaza 8 de Diciembre. El evento es organizado por la Municipalidad de Campo Quijano, a cargo del intendente Lino Yonar, quien en diálogo con Radio Salta destacó que la jornada es “una inversión en cultura y en las familias de la localidad” más que un gasto.

El cronograma incluirá a academias de danza y músicos locales como Inti Suma, La 5ta Justa, Luna Roja, el dúo Hernán y Olver, Alma Sideral y la Academia Martín Fierro, entre otros. También se presentarán artistas de proyección nacional como Gaby Morales (previsto para las 22) y Santiago Cueto, joven revelación del folklore y chamamé, que cerrará la noche después del tradicional canto del “Feliz cumpleaños”.

Entre los atractivos más esperados, los vecinos preparan una torta de 1,36 metros de largo, un centímetro por cada año de vida de La Silleta, que se compartirá junto a vino hervido y jugos para los más chicos. Además, se realizará un despliegue de luces artificiales y funcionará la feria de emprendedores locales, donde más de 50 familias ofrecerán productos y comidas típicas.

“La Silleta es un pueblo muy tradicional y fiestero, con mucha historia. Fue un punto estratégico en tiempos del intercambio de mercaderías y conserva su identidad gaucha en el Valle de Lerma”, recordó Yonar. Según el jefe comunal, la localidad cuenta actualmente con unos 5.000 habitantes y proyecta un importante crecimiento en los próximos años.

Pese al contexto económico adverso, el intendente remarcó que el municipio mantiene equilibrio fiscal y cumple con el pago de sueldos y aumentos acordados. “Tenemos que ser muy cautos y planificar mes a mes, pero estos festivales fortalecen la cultura y también la economía local”, afirmó.