Día de la Sanidad
festival en la casona de castañares
apoyo a milei
expofuturo 2025
Miguel Angel Russo
Rosario de Lerma
La Silleta
Retenciones
Obrero
Corte de luz en Salta
Policiales

Tragedia en pleno centro salteño: murió un obrero e investigan las causas

El hecho se registró este mediodía en una obra ubicada en calle Ituzaingó, entre Alvarado y Urquiza. En estos momentos el CIF realiza las pericias correspondientes.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 15:57
Foto: Pablo Yapura
El mediodía de este lunes, el centro salteño se vio conmocionado por la noticia del fallecimiento de un obrero. Según fuentes policiales, la alerta habría ingresado a las 12.51, informando que un hombre se habría descompensado mientras trabajaba en una obra en construcción ubicada en calle Ituzaingó, entre Alvarado y Urquiza.

Foto: Pablo Yapura

Al lugar llegaron efectivos de la Policía y personal del SAMEC, quienes constataron la situación y trabajan junto al Cuerpo de Invetigaciones Fiscales (CIF), para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Pablo Yapura

De manera extraoficial, se señalaría que el hombre se encontraba trabajando en la estructura cuando se produjo el episodio que derivó en su fallecimiento, aunque las causas todavía están bajo investigación. Por el momento no se confirmó la identidad ni la edad de la víctima.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

