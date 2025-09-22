Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

El delantero Lamine Yamal se consagró nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo al quedarse por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, el galardón que entrega France Football al futbolista joven más destacado de la temporada.

El jugador del Barcelona era el gran favorito y cumplió con las expectativas, imponiéndose a una lista de candidatos de lujo que incluía a su compañero Pau Cubarsí, a los jugadores del PSG Joao Neves y Désiré Doué, y al central del Real Madrid Dean Huijsen.

A sus 18 años, Yamal sigue rompiendo récords y agrandando su leyenda. Pese a que todavía tiene edad para competir en las próximas tres ediciones del Trofeo Kopa, su nombre ya empieza a sonar con fuerza para el Balón de Oro, al que también está nominado en esta temporada.

La gala lo tuvo como uno de los protagonistas principales y dejó en claro que el barcelonista es considerado uno de los líderes de la nueva generación del fútbol mundial.

La temporada de Lamine Yamal en el Barcelona

La temporada de Yamal con el Barcelona fue sobresaliente: se transformó uno de los pilares del equipo dirigido por Hansi Flick, brilló junto a Raphinha y Pedri, y fue decisivo para que el conjunto culé conquistara la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Si bien el club se quedó a las puertas de la final de Champions League tras caer en semifinales ante el Inter, el rendimiento del joven atacante fue uno de los puntos más altos de toda la campaña.

Qué es el Trofeo Kopa

El Trofeo Kopa es relativamente reciente, ya que comenzó a entregarse en 2018 y su primer ganador fue Kylian Mbappé. Desde entonces, fue un premio con fuerte presencia azulgrana: Pedri, Gavi y ahora Yamal en dos ocasiones lo levantó, confirmando la apuesta de la Masía por el talento joven.

Al recibir el galardón, Lamine agradeció al Barcelona, a la Selección de España y a su familia, y dejó una frase que ilusiona a los culés: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.