Deportes

Alexis Mac Allister y Ailén Cova podrían ser padres en las próximas horas

Según Gonzalo Sorbo, la pareja del campeón del mundo habría entrado en trabajo de parto.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 17:16
El esperado nacimiento de la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister podría adelantarse para las siguientes horas. Según revelaron en Infama, la familia de la pareja se está preparando para recibir la llegada de la primera hija del campeón del mundo. 

Gonzalo Sorbo contó en Infama (América TV) que Andrea Correa y María Silvina Riela están en un vuelo con destino a Inglaterra: “Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”.

Y agregó: “Están viajando juntas. Se sacaron una foto en el aeropuerto abrazadas”.

Según especificó el panelista, la llegada de la bebé se adelantó porque Ailén Cova habría entrado en trabajo de parto: “Empezaron las contracciones”.

Por último, especificó sobre la llegada de las abuelas a Europa: "Están en viaje, se les canceló un vuelo y mañana, aparentemente, habría nacimiento”.

