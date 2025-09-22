El Galpón recibió como heroína a Agustina Peñalva Moya, primera princesa provincial de los estudiantes

La representante del estudiantado del departamento de Metán, Agustina Peñalva Moya, de 16 años, fue recibida como una heroína en El Galpón, luego de ser electa como princesa primera en la elección provincial, que se llevó a cabo en General Güemes.

La galponense, Agustina, que fue distinguida por su belleza, carisma y humildad, también logró que la elección de la reina de los estudiantes salteños se realice el año que viene, por primera vez, en esa localidad del sur provincial.

El sábado por la tarde la joven llegó a la plaza principal de su pueblo en la autobomba de los bomberos voluntarios y allí la recibieron con mucha alegría, familiares, vecinos, amigos y sus compañeros de la escuela Agrotécnica.

“Me siento muy feliz y creo haber representado bien al departamento de Metán y a mi querido pueblo de El Galpón porque al principio tenía muchas dudas, no sabía si presentarme y después me eligieron reina departamental. Estoy muy agradecida con todos por el apoyo tan grande que me dieron, me hicieron sentir muy bien desde el primer día”, dijo Agustina a El Tribuno.

“En la elección en General Güemes si estaba un poco nerviosa y creo que salió todo bastante bien. Nos hicimos amigas con las otras candidatas y cuando subí al escenario pude ver a mi hinchada de El Galpón y se me fueron los nervios”, destacó la primera princesa provincial de los estudiantes.

“Estoy muy orgullosa por haber podido lograr que la elección provincial se realice el año que viene en El Galpón y porque se va a desarrollar por primera vez en este lugar. No estaba enterada del hermoso recibimiento que me hicieron cuando llegué a mi pueblo. Había mucha gente en la plaza principal, nos juntamos con mi familia e hicimos una caravana, todos estaban felices”, destacó Agustina Peñalva Moya.

