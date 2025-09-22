PUBLICIDAD

Narcotráfico en Salta

Salta: madre e hija cayeron con cocaína adosada al cuerpo y decomisan cargamento récord en el Río Bermejo

En un doble operativo en el norte salteño, Gendarmería detectó 5 kilos de cocaína adheridos al cuerpo de dos mujerres que viajaban en remís y, en paralelo, secuestró 704 kilos de hojas de coca y 6.000 atados de cigarrillos abandonados en “jangadas” sobre el Río Bermejo.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 08:25
En un operativo sorpresivo sobre la Ruta Nacional N° 50, personal de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería interceptó un vehículo que funcionaba como remís a la altura del kilómetro 46. Dentro viajaban una mujer y su hija con actitudes sospechosas.

Durante el control de rutina, los gendarmes notaron irregularidades bajo la vestimenta de ambas pasajeras. En presencia de testigos, procedieron a revisarlas y hallaron cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta: tres adosados al abdomen de la madre y dos fijados al tronco de la hija.

Las pruebas de campo realizadas por Criminalística y Estudios Forenses arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 305 gramos. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares. La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán ordenó la detención inmediata de las mujeres y el decomiso de la droga.

 

Cargamento millonario en el Río Bermejo

Casi al mismo tiempo, efectivos del mismo escuadrón realizaban una patrulla a pie sobre el cauce del Río Bermejo cuando detectaron a varias personas trasladando bultos en “jangadas” -estructuras improvisadas para cruzar mercancías flotando-. Al percatarse de la presencia de la fuerza, los sospechosos huyeron nadando hacia la orilla opuesta, dejando atrás la carga.

Con apoyo del Centro de Reconocimiento y Operaciones contra el Narcotráfico, la Unidad de Reconocimiento Santiago del Estero y la Unidad de Reconocimiento “Mosconi”, se recuperaron 40 bultos. Al inspeccionarlos se confirmó que contenían 704 kilos de hojas de coca y 6.000 atados de cigarrillos, mercadería considerada de contrabando.

Accionar judicial y contexto

Ambos procedimientos quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que instruyó la detención de las pasajeras implicadas en el transporte de estupefacientes y dispuso el secuestro de la droga y de la mercadería ilegal hallada en el Bermejo.

Los operativos reflejan el incremento de controles en rutas y pasos fronterizos del norte salteño, zona históricamente utilizada para el tráfico de drogas y contrabando hacia el interior del país.

 

Temas de la nota

