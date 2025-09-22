“Creía que me mataba”: Brutal ataque a un jubilado de 77 años en la ruta 26 y liberación inmediata del agresor

Indignación y miedo en Cerrillos. Un jubilado de 77 años fue golpeado salvajemente dentro de su camioneta sobre la Ruta Provincial Nº 26, a la altura de Río Ancho, tras detenerse para intercambiar datos luego de rozar a un motociclista. El agresor (31 años), identificado y con testigos presenciales, fue liberado pocas horas después por la fiscalía, desatando la bronca y la sensación de impunidad en la familia,testigos y vecinos.

“Si no intervenía la gente lo mataba a mi padre”, relató Pablo, hijo de la víctima. Según reconstruyó, Hilario conducía su camioneta rumbo a Cerrillos cuando al pasar el acceso a los barrios Los Pilares, Las Tunas y Paraísos rozó a una moto y frenó para arreglar el incidente. “El tipo paró la moto, abrió la puerta de la cabina y empezó a insultarlo y a pegarle por todo el cuerpo, le decía ‘te voy a matar’ y le pegaba con una llave en la cara. No le dio tiempo ni de bajarse”, contó.

Hilario quedó semiinconsciente, con moretones desde las piernas hacia arriba y pérdida parcial de visión en un ojo. “Le pedía por favor que pare, ya estaba todo roto y sangrando. Creía que cumpliría con esa palabra de matarme”, dijo el jubilado desde el living de su hogar. Además, el atacante rompió los vidrios de la camioneta, le sacó las llaves y siguió golpeándolo dentro del habitáculo. La ambulancia lo trasladó mientras la Policía detenía al agresor, pero horas después la Comisaría de Los Pinares lo liberó.

“Nos quedamos hasta las tres de la mañana en la comisaría, presentamos testigos y pruebas, y aun así la fiscal lo dejó libre. La Policía parece encubrirlo. Estamos recibiendo amenazas de familiares y amigos del muchacho que dicen que nos van a prender fuego la casa. Tenemos miedo por mi papá, por mi hermana y mis sobrinas. Es increíble que el agresor esté libre como si nada”, denunció Pablo.

Hilario, que sigue trabajando para complementar su jubilación de 300 mil pesos, dijo sentirse “abandonado y desprotegido” por la Justicia. La familia evalúa presentar una **querella por tentativa de homicidio** y responsabilizó públicamente al fiscal de turno por lo que pueda sucederles. “No queremos venganza, queremos justicia y seguridad”, remarcó Pablo.

Roce, agresión y hospitalización El episodio de la brutal agresión ocurrió en la Ruta Provincial Nº 26, a la altura del ingreso a los barrios Las Tunas y Los Pilares. Hilario, un jubilado de 77 años que aún trabaja para complementar su haber mensual, conducía su Ford F-100 cuando rozó a un ciclomotor en el que se desplazaban un hombre de 31 años y una mujer de 28. Ambos sufrieron lesiones leves y el test de alcoholemia dio negativo para todos los involucrados. La joven acompañante fue trasladada al Hospital Papa Francisco con heridas leves, mientras que el jubilado debió ser derivado por el Samec al Hospital San Bernardo, donde fue dado de alta cerca de las 23 horas.

Frases de Hilario (la víctima)

* “El tipo paró la moto, abrió la puerta y me empezó a insultar: ‘te voy a cagar matando’”.

* “Creía que me mataba. Pensé que cumpliría con esa palabra”.

* “Me pegó por todos lados, por todo el cuerpo, me gritaba y me pegaba totalmente fuera de sí”.

* “Le pedía por favor que se detenga, le dije ‘ya está’, cuando se cansó me dejó de pegar y romper la camioneta”.

* “Son golpes, con uno de los ojos no veo y con el otro apenas puedo ver. Estoy medicado y tengo moretones desde las piernas hacia arriba”.

Frases de Pablo (hijo de la víctima)

* “Si no intervenía la gente lo mataba a mi padre”.

* “Nos quedamos hasta las tres de la mañana en la comisaría, presentamos testigos y nos echaron; a las cuatro de la mañana le dieron la libertad como si nada”.

* “La Policía parece encubrir a este hombre. Esto no es justicia”.

* “Estamos recibiendo amenazas de los amigos y familiares del muchacho: dicen que nos van a prender fuego la casa”.

* “Tengo miedo por mi papá, por mi familia, por mi hermana, mis sobrinas. Claro que tenemos miedo”.

* “Le hago responsable directamente al fiscal de turno de Cerrillos por lo que nos pueda pasar de acá en adelante”.



