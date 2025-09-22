Allanan una vivienda en barrio Solidaridad: "vinieron sin avisar", reclamaron

Un fuerte operativo policial sorprendió esta mañana a los vecinos de barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la capital salteña. Personal de Infantería ingresó alrededor de las 7 en una vivienda, en el marco de una serie de allanamientos por robos en la zona.

En el lugar, los uniformados detuvieron a un joven y secuestraron una motocicleta, que según el padre del detenido, pertenecía a la familia. El hombre relató que los efectivos no le mostraron ninguna orden de allanamiento antes de ingresar.

“Han venido sin llamar, sin decir nada. Supuestamente buscaban al chango mío, que estaba durmiendo”, expresó indignado Ángel.

El padre también reconoció que su hijo ya había tenido antecedentes: “Yo ya le dije que no me traiga problemas a casa. Si anda robando, que lo haga lejos”. Sin embargo, insistió en que los efectivos no explicaron los motivos del procedimiento ni presentaron documentos para retirar la moto ni para ingresar al domicilio.

Testigos del operativo señalaron que había varios allanamientos simultáneos en otros domicilios de la zona. La situación generó malestar entre los vecinos, que cuestionaron el modo en que se llevó a cabo la irrupción policial.

El personal policial se retiró del lugar cerca del mediodía, mientras que los ocupantes de la vivienda permanecían visiblemente molestos por la actuación de los efectivos. Desde la fuerza aún no se difundió información oficial sobre el operativo ni sobre los elementos incautados.