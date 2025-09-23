¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
23 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inseguridad
911
UNSa
expofuturo 2025
Apoyo de EEUU
Inseguridad
911
UNSa
expofuturo 2025
Apoyo de EEUU

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Hubo patrullajes en diversos barrios

Detuvieron a varias personas y se labraron 140 actas por contravenciones.
Martes, 23 de septiembre de 2025 01:27
Operativos del fin de semana.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se realizaron patrullajes preventivos en zonas del micro y macrocentro, en barrios Ceferino, Hernando de Lerma, Villa Soledad, entre otros. Desde el viernes hasta hoy se labraron 140 infracciones por diversas contravenciones. Hubo personas demoradas por delitos.

En el marco del trabajo preventivo en materia de seguridad, policías de distintas áreas del Distrito de Prevención 1 llevaron a cabo Operativos de Protección Ciudadana en diferentes sectores y barrios de la Capital.

Se patrullaron zonas del micro y macrocentro, se realizaron controles vehiculares y en comercios en los barrios Ceferino, Hernando de Lerma, villa Soledad entre otros.

Durante el fin semana, se labraron 140 actas de infracción por diversas contravenciones, como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desórdenes, entre otros incumplimientos. Asimismo, se demoró a 18 personas por distintos delitos contra la propiedad, lesiones, entre otros. Se dio intervención a las fiscalías competentes.

Estos operativos se desarrollan en toda la provincia con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir situaciones delictivas y dar respuesta efectiva a las necesidades de cada comunidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD