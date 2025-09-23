Kicillof criticó la boleta única papel

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo ayer que las decisiones que toma el presidente Javier Milei "están basadas en mentiras y en engaños", por lo que dedicará los lunes, en su habitual conferencia de prensa, a explicar cómo se llevarán adelante las próximas votaciones del 26 de octubre y las complicaciones que trae el sistema de boleta única papel promovido por el Gobierno.

A partir de estas legislativas nacionales, los ciudadanos deberán utilizar la nueva boleta única de papel que reemplaza las clásicas boletas partidarias que existieron hasta ahora.

Según Kicillof, Milei modificó la forma de votación, a través del Congreso Nacional, "apelando a dos mentiras" y sin "argumentos reales": La primera fue que el sistema de boletas que se conocía "facilitaba el fraude" y la segunda, que "era más caro".

"Desde la vuelta de la democracia, no hubo ninguna denuncia consistente de fraude utilizando el sistema de las boletas partidarias. Eso es escandalosamente falso y lo hemos demostrado en septiembre", señaló.

La "segunda mentira" que detalló Kicillof fue que el sistema de boletas de papel "es más costoso", sin embargo, explicó que, en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre el costo total fue de "$85.000 millones" y para la elección nacional de octubre costaría $150.000 millones. Eso quiere decir que la elección de octubre va a costar el doble, va a salir más caro", remarcó.