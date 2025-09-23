Piden optimizar la geolocalización del 911

La Cámara de Diputados de Salta debatirá hoy un proyecto de declaración que solicita al Poder Ejecutivo Provincial optimizar el funcionamiento de la geolocalización de llamadas y la recepción de imágenes en el Sistema de Emergencias 911, especialmente en el interior provincial. La iniciativa lleva la firma de legisladores de Salta Independiente.

En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados tiene en agenda el análisis del Expediente Nº 91-52.587/25, que propone instar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, a implementar y fortalecer el sistema de geolocalización de llamadas de emergencia y la posibilidad de recibir imágenes en situaciones críticas que se registren en el interior.

El proyecto, presentado por los diputados Bernardo Biella, Cristina Frísoli, Patricia Hucena, Matías Monteagudo, Gladys Paredes y Jorge Restom, todos del bloque Salta Independiente, apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema 911 frente a emergencias que requieren rapidez y precisión en la localización.

La iniciativa no cuenta aún con dictamen de las comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana ni de Hacienda y Presupuesto, por lo que el debate en el recinto servirá para avanzar en su tratamiento legislativo.

Con este proyecto, los autores buscan reforzar las herramientas tecnológicas del sistema de emergencias.