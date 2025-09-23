Se quitó la tobillera electrónica y está prófugo

Un peligroso acosador de Tucumán es buscado de manera intensa luego de quitarse la tobillera electrónica y darse a la fuga antes de una audiencia.

Se trata de Federico Adrián Punturo, quien está acusado de hostigar durante más de una década a una joven, que ahora cuenta con custodia policial.

El caso comenzó en noviembre de 2024, cuando la víctima, cansada del acoso, reveló públicamente el calvario que padeció durante 12 años y el temor de no saber si iba a seguir con vida.

A partir de esa denuncia se inició una investigación y se comprobó que Punturo había desobedecido la orden que le prohibía acercarse a la denunciante, dictada por el Juzgado Civil V de Familia.

En ese contexto, se dictó su prisión preventiva por 40 días y, posteriormente, se resolvió un acuerdo de probation por tres años, en el cual el acusado debía cumplir estrictas reglas de conducta.

Entre las condiciones impuestas figuraban: residir en Santiago del Estero bajo la supervisión de un pastor; prohibición de ingresar a Tucumán sin autorización judicial; uso obligatorio de una pulsera de rastreo; tratamiento psicológico; abstinencia de drogas y alcohol; además de una reparación económica a la víctima, la realización de tareas comunitarias semanales y la asistencia a cursos de género.

Sin embargo, las alarmas se encendieron en Tucumán cuando las autoridades confirmaron que Punturo se arrancó la tobillera electrónica y que, antes de presentarse a la audiencia virtual para dar explicaciones sobre su accionar, alegó problemas técnicos para conectarse y luego se fugó, según informó el medio Contexto.

Ante este hecho, la defensa de la víctima solicitó una orden de captura y el refuerzo de su protección, medidas que ya fueron autorizadas.

Datos del caso

El caso salió a la luz en noviembre de 2024, cuando la joven relató públicamente el infierno que atraviesa. "Hace 12 años que vengo haciendo denuncias porque una persona que no conocía aparece en mi domicilio alterando la paz de mi entorno. (…) Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva", advirtió entonces.

Punturo fue procesado por desobedecer una orden de restricción dictada por el Juzgado Civil V de Familia. En un primer momento, la jueza Isabel Méndez ordenó que lo evaluaran en el hospital Obarrio y le impuso arresto domiciliario por 15 días.

Tras las apelaciones, la Justicia resolvió dictar una prisión preventiva de 40 días.