Persecución en zona oeste: un conductor ebrio con 1,70 de alcohol en sangre puso en riesgo vidas

Una situación que pudo terminar en tragedia se registró en la zona oeste de la ciudad de Salta, cuando un automovilista alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre la conducción peligrosa de un vehículo en el que viajaban varias personas.

De inmediato, efectivos de la Policía de Seguridad Vial montaron un operativo para interceptar al sospechoso. Al detenerlo y practicarle el test de alcoholemia, el resultado fue contundente: 1,70 gramos de alcohol en sangre, según informó Radio Salta.

El conductor, que además transportaba a otros ocupantes en su auto, quedó demorado en el lugar. Las autoridades procedieron al secuestró del vehículo y de la licencia de conducir hasta el arribo de Tránsito Municipal, y se anticipa que perderá todos los puntos de su scoring, como lo establece la normativa vigente para casos de alcoholemia positiva agravada.

Gracias a la rápida acción del automovilista que dio aviso y al despliegue policial, se logró evitar un posible siniestro vial con consecuencias graves.