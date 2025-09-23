El Hospital San Vicente de Paul habló sobre la atención médica brindada a la adolescente fallecida

La ciudad de Orán está conmocionada tras la muerte de Gabriela Agustina Carrizo, una joven de 16 años que permanecía internada en el Hospital San Vicente de Paul. La familia de la adolescente había denunciado, desde el inicio de su enfermedad en julio, presuntas irregularidades en la atención médica brindada. Sin embargo, la institución emitió un comunicado oficial lamentando su fallecimiento y ofreciendo detalles sobre el proceso médico que atravesó la paciente.

Según el comunicado del hospital, Gabriela fue atendida en varias ocasiones en el nosocomio a lo largo de su enfermedad. En julio, la joven fue ingresada por un cuadro de náuseas y dolor abdominal, siendo diagnosticada con una infección urinaria, anemia y pérdida de peso. Durante su internación en clínica médica, se le realizaron diversos estudios, como una endoscopia y una ecografía abdominal, pero no se encontraron hallazgos significativos. Además, la paciente recibió atención interdisciplinaria con varios especialistas.

El 20 de agosto, Gabriela fue dada de alta, pero el 19 de septiembre regresó al hospital en estado crítico. Según el informe del hospital, su diagnóstico fue shock séptico con fallo multiorgánico, derivado de una neumonía bilateral. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que incluyó asistencia ventilatoria, antibióticos y otras medidas de soporte vital, la joven no mejoró y falleció el 23 de septiembre debido a un paro cardíaco.

El comunicado que emitió el hospital.

El comunicado también aclara que el hospital está dispuesto a colaborar en cualquier investigación formal que la familia decida iniciar para esclarecer las causas de su fallecimiento. No obstante, la familia de Gabriela, especialmente su hermana Margarita Carrizo, ha denunciado que la joven fue "dejada morir" y acusó a los médicos de mala praxis. Margarita señaló que a su hermana se le administró insulina para diabetes, aunque ella no padecía esa enfermedad, y que en los últimos días presentó complicaciones respiratorias graves, lo que finalmente condujo a su deceso.

El caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad de Orán, con vecinos y organizaciones sociales manifestando su apoyo a la familia de Gabriela y exigiendo justicia. La familia ha anticipado que presentará una denuncia formal para investigar las presuntas irregularidades en la atención médica recibida por la joven.