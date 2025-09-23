La ex miss Orán irá a juicio por tráfico de marihuana: fue detenida con 15 kilos tras una cinematográfica persecución

Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva (ex Miss Orán) irán a juicio oral señalados como responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, al igual que Roberto Leiton, el último de los integrantes de la organización en ser detenido. Por su parte, a José Burgos se le imputó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se inició en febrero de este año, luego de un procedimiento en el que se incautaron 15 kilos de marihuana tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora por las rutas de Salta. Durante la fuga, uno de los imputados intentó deshacerse de la droga arrojándola por la ventana del vehículo.

Además, otros dos implicados en las maniobras fueron condenados a 6 años de prisión a través de acuerdos de juicio abreviado. Juan Alberto Romero fue considerado responsable del transporte de estupefacientes agravado y del delito de resistencia a la autoridad por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el 11 de septiembre pasado.

En el caso de Ángela Cuenca, el acuerdo fue homologado por el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas, quien dispuso el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, dado que se encuentra a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con una discapacidad.

El caso

El 5 de febrero pasado, después de tres meses de pesquisas, y a través de un operativo realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la fiscalía logró primero la detención de Tolaba, Oliva y Cuenca, quienes viajaban en una camioneta Toyota Hilux, interceptada en el expeaje Aunor, en el acceso a la ciudad de Salta.

Posteriormente, y como resultado de una persecución que terminó en Jujuy, fue detenido Romero, quien iba junto a Leiton y a otro hombre, que aún permanece prófugo, a bordo de un automóvil Citröen C3, en el que los acusados llevaban los 15 kilos de marihuana.

Este vehículo iba por detrás de la camioneta, la que hacía de “coche puntero”, aunque la intervención de los policías impidió que sus ocupantes dieran la alerta a los que venían en el auto. No obstante, al notar la presencia de los uniformados, los implicados hicieron un giró en “U” y escaparon por la ruta 9/34, pero en dirección a la rotonda de Torzalito, a unos 50 kilómetros.

En la huida, tomaron la ruta provincial 112, a más de 180 kilómetros por hora, lo que generó mayor riesgo a la persecución. Además, los policías observaron como los acusados arrojaban los paquetes de droga por las ventanillas.

La secuencia se extendió hasta la finca "San Juan de Dios", ubicada en la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros del límite fronterizo. Los policías hallaron el auto abandonado en las malezas y detuvieron a Romero en las inmediaciones . Tras haber logrado escapar en un primer momento, el 20 de febrero pasado se detuvo a Leiton, tras un allanamiento realizado en Orán.