15°
23 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
expofuturo 2025
Apoyo de EEUU
Salud Pública en Salta
Premier Padel
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta
Mujeres desaparecidas
Denuncian mala praxis
Museos Challenge
Eros Ramazzotti
Inseguridad en Salta

Intentó robar elementos de un auto estacionado y fue demorado

Un intento de robo en plena madrugada en el barrio Apolinario Saravia terminó con un hombre demorado gracias a la rápida alerta de los vecinos al Sistema de Emergencias 911.
Martes, 23 de septiembre de 2025 07:27
En las primeras horas de este martes, efectivos de la subcomisaría Villa Lavalle intervinieron en calle Carlos Gotling, del barrio Apolinario Saravia, en la zona sur de la capital salteña, tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 911 que advertía sobre un individuo que intentaba sustraer elementos de un auto estacionado en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados encontraron al sospechoso en plena maniobra y procedieron a demorarlo de inmediato. Se trata de un hombre mayor de edad, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

En el procedimiento intervino la Fiscalía Penal 4, que ahora lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la situación legal del aprehendido.

Este caso refleja la importancia de la colaboración ciudadana y del uso del 911 para actuar con rapidez ante hechos delictivos en la vía pública.

