Fundación Anpuy celebra 30 años de trabajo en el NOA

La Fundación Anpuy conmemora mañana sus 30 años de trayectoria en la promoción de la educación y el acompañamiento socioeducativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del norte argentino. El evento se realizará a las 19 en el Salta Polo Club y contará con la participación de referentes empresariales, del sistema educativo y de instituciones locales que apoyan la misión de la organización.

Desde 1995, Anpuy acompañó a miles de estudiantes con programas de becas, tutorías y acompañamiento socioeducativo, impulsando la continuidad escolar y la inserción laboral en contextos vulnerables. "Cada joven que logra completar sus estudios transforma no solo su vida, sino también la de su familia y su comunidad", destacan desde la fundación.

La propuesta del encuentro busca visibilizar las trayectorias educativas sostenidas a lo largo de tres décadas y poner en agenda la importancia de invertir en educación como motor de desarrollo y equidad en la región. En estos 30 años, la fundación consolidó un modelo de trabajo que combina el apoyo económico con la contención personal y el vínculo con el sector privado y público. De esta manera, logró que cientos de jóvenes de comunidades del NOA puedan sostener sus trayectorias educativas, finalizar el secundario, acceder a estudios universitarios o terciarios y dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

Fundación Anpuy trabaja en red con empresas, instituciones y la sociedad civil para garantizar oportunidades educativas en el NOA, convencida de que la educación es la herramienta más poderosa para reducir desigualdades y promover la movilidad social ascendente.