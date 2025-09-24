Misterio en la calle Rondeau: hallan sin vida a un odontólogo en su consultorio

Un fuerte impacto generó esta mañana el hallazgo del cuerpo sin vida de un odontólogo en su consultorio de la calle Rondeau, en la ciudad de Salta. El hecho ocurrió alrededor de las 9.00, cuando un paciente que tenía turno ingresó al lugar y encontró al profesional tendido en el piso.

De inmediato, el hombre se comunicó con el Sistema de Emergencias 911, lo que derivó en la llegada del Samec al consultorio, ubicado a pocos metros de la cancha de Juventud Antoniana. Los profesionales de salud confirmaron que el dentista ya no presentaba signos vitales.

En principio, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una muerte natural, aunque la justicia dispuso que se realice una autopsia para determinar las causas precisas del deceso. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de criminalística, quienes recaban testimonios y revisan la escena para descartar cualquier otra hipótesis.

El inesperado episodio conmocionó a pacientes y vecinos de la zona, que se mostraron sorprendidos por la noticia y el despliegue policial. Hasta el momento no se difundió la identidad del profesional fallecido, a la espera de la comunicación oficial a su familia.