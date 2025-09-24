Bocado: Salta será sede del primer festival gastronómico del NOA

Salta se prepara para recibir Bocado, el primer festival gastronómico del NOA, que promete convertirse en un nuevo atractivo para residentes y turistas. El lanzamiento oficial se realizó en el Complejo Explora Salta con la presencia de sus organizadoras -Cecilia Pinedo, Victoria Ranni y Celeste Borigen-, del intendente de San Lorenzo Manuel Saravia y referentes de la gastronomía local.

El encuentro se desarrollará los días 3, 4 y 5 de octubre en las antiguas estufas de tabaco de la Finca Ceibal, sobre Circunvalación Oeste (bajada de barrio La Arbolada, camino colectora). El viernes abrirá de 18 a 00 h, el sábado de 12 a 00 h y el domingo de 12 a 20 h.

Una propuesta federal y accesible

Bocado reunirá restaurantes de Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Neuquén, Bariloche, Mar del Plata y Buenos Aires, con platos en formato street food a precios accesibles de 12, 14 y 16 mil pesos, con la particularidad de que ninguno se repetirá. Además, chefs de primer nivel brindarán clases para colegas locales, fomentando un intercambio gastronómico único.

El festival contará también con un mercado de productores de los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca y un mercado de bodegas que ofrecerá vinos por copa y por botella.

Entradas y espíritu del festival

La entrada general cuesta 6.500 pesos y puede adquirirse en el sitio oficial del evento: Festival Bocado 2025.

Las organizadoras destacaron que Bocado busca ir más allá de una feria gastronómica: “Queremos que sea una experiencia divertida pero que también aporte a la provincia, porque amamos Salta y deseamos que este festival siga creciendo”.