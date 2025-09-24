¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Mardones ganó un partidazo en Lima y clasificó a cuartos del COSAT Grado 1

La tenista salteña eliminó a la segunda preclasificada en Sub-16 y está entre las ocho mejores del prestigioso certamen sudamericano.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 20:18
Florencia Mardones Racioppi sigue brillando en la exigente gira sudamericana. La joven tenista salteña se impuso este miércoles en un auténtico partidazo ante la peruana Rafaela Gómez Zavala, segunda preclasificada del certamen y una de las grandes favoritas al título del torneo COSAT Grado 1.

El resultado final fue 4-6, 6-4 y 6-4, tras tres horas intensas de juego de altísimo nivel en las canchas del Club de Regatas Lima y clasificó a la ronda de cuartos de final.

El encuentro fue de enorme jerarquía: ambas jugadoras exhibieron un tenis fantástico, con puntos largos, variedad de golpes, consistencia y fortaleza mental. En ese contexto, Florencia Mardones, con apenas 14 años, logró revertir un primer set adverso y se quedó con los dos siguientes para dar un nuevo golpe en la categoría Sub-16, donde ya se ha consolidado como una de las protagonistas.

Con este triunfo, Florencia avanza a los cuartos de final del COSAT Grado 1 de Lima, uno de los torneos juveniles más exigentes del continente. Su próxima rival será la boliviana Emilia Cecilia Antello, que viene de superar a la chilena Catalina Porre, séptima preclasificada del torneo. El encuentro se jugará este jueves, no antes de las 12 (hora de nuestro país).   

Tras Lima, la gira continuará en Salta, donde Florencia Mardones jugará primero el Nacional Sub-16 (desde el 29 de septiembre) y luego el COSAT Grado 1, también en nuestra ciudad (a partir del 6 de octubre), en lo que será una etapa crucial para seguir sumando puntos y experiencia internacional.

Temas de la nota

