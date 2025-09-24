Jimena Cyrulnik, invitada especial del Alto Noa Shopping: "Estos eventos son necesarios para mostrar la moda argentina"

La reconocida Jimena Cyrulnik volvió a Salta como invitada especial del Alto Noa Shopping, que presentó su temporada primavera-verano 2026 con un gran desfile de marcas y tendencias.

“Hace mucho que no venía a Salta. Estoy feliz de estar acá apoyando la moda argentina y estos eventos que son tan necesarios para mostrar tendencias y nuevas colecciones. En momentos difíciles como los que atravesamos, son espacios que invitan a salir, vestirse y disfrutar”, dijo a El Tribuno.

Con más de tres décadas de trayectoria, Cyrulnik comenzó a modelar a los 13 años y hoy, a punto de cumplir 50, hace un balance positivo. “Parece otra vida. Pasaron muchísimas cosas, pero me siento una resiliente, una sobreviviente de mí misma. Fui aprendiendo, conociéndome y rodeándome de gente linda. A veces no sabemos bien qué queremos, y mi consejo es parar la pelota, pensar y elegir lo que nos hace bien”, contó.

Consultada sobre los cambios en la industria, la empresaria marcó diferencias con sus inicios. “Nada que ver. En mi época las modelos éramos celebridades, personajes de tapa de revista. Hoy hay una separación clara: la modelo, la influencer, la actriz. Ya no existe esa figura de la modelo-celebrity como antes”, señaló.

En paralelo a su carrera mediática, Cyrulnik creó su marca de trajes de baño Cyrus, que nació en 2017 a partir de su propia experiencia postparto. “Me hice un traje de baño para mí, porque no encontraba uno que se adaptara a mi cuerpo después de parir, y después me empezaron a pedir más. Así descubrí que había una necesidad real de muchas mujeres. Hoy tengo una comunidad hermosa que me agradece por hacer trajes de baño para cuerpos reales. Eso es muy gratificante”, relató.

Sobre los avances en inclusión y diversidad en la moda, destacó: “Hay más conciencia con la ley de talles y con los cuerpos reales. Grandes marcas como Victoria’s Secret hoy suben modelos de talles grandes a la pasarela. Falta mucho, pero es un cambio importante”.

Para las jóvenes que sueñan con el modelaje, dejó un consejo claro: “Que no se tomen nada personal. Si no quedás en un casting no es porque no seas linda, sino porque no buscaban tu perfil. Nada de lo que te digan debe afectarte en lo personal”.

Cyrulnik pasó por Salta entusiasmada con la energía del público y con su agenda completa: madre de dos hijos, empresaria, conductora del programa “Creadores de Estilo” los sábados a las 20 por la TV Pública y referente de autenticidad en la moda argentina.