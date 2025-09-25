¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Llega la Noche del Chocolate en Salta

Será este viernes 26 y sábado 27 en Angelita Golosinas, San Luis 848.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 01:57
El frente de la sucursal de San Luis 848.
Pablo y Soledad Salinas, dos jóvenes hermanos y dueños de Angelita Golosinas, decidieron sorprender a los salteños con una propuesta inédita: la Noche del Chocolate.

La idea nació tras haber alcanzado una venta histórica de chocolates, superando todos los registros de años anteriores. Como gesto de agradecimiento hacia la comunidad, lanzan este evento especial con promociones únicas en el mercado y una experiencia pensada para compartir.

Dónde y cuándo

Durante el 26 y 27 de septiembre, de 18 a 21 horas, en la sucursal de San Luis 848, los asistentes podrán aprovechar súper precios en chocolates y además disfrutar de degustaciones que endulzarán la noche. El local cuenta con estacionamiento propio para mayor comodidad de todos los clientes.

Con esta propuesta, Angelita Golosinas celebra junto a los salteños un verdadero hito en su historia y abre las puertas a lo que promete convertirse en una tradición cada primavera.

Si querés darte un gusto, hacer un regalo especial o aprovechar precios únicos para tu kiosco o emprendimiento, no te podés perder La Noche del Chocolate en Angelita Golosinas.

 

 

