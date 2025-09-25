Orán: murió en el hospital una joven motociclista

Una joven de 18 años falleció en el hospital San Vicente de Paul horas pasadas, donde permanecía internada tras el siniestro vial ocurrido el pasado sábado 20 de septiembre en horas del mediodía, en la intersección de calles Mitre y Lavalle de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

El hecho se produjo cuando la motocicleta en la que se trasladaba la víctima, junto a otra persona, colisionó contra un automóvil.

En ese siniestro vial también otra mujer resultó lesionada, aunque sin riesgo de vida al parecer.

A pesar de los esfuerzos médicos, la joven no logró recuperarse de las graves heridas sufridas tras la colisión con un automóvil.

La colisión se registró en calles Mitre y Lavalle, donde una motocicleta en la que circulaban dos mujeres chocó contra un vehículo. Como consecuencia, ambas ocupantes de la moto resultaron heridas.

Con esta nueva víctima fatal, el número de personas que perdieron la vida en las rutas y calles de la provincia de Salta asciende a 87 personas.

Llamativamente, muchos de los siniestros que se cobraron vidas fueron protagonizados por motocicletas, en zonas urbanas de distintas localidades, demostrando que en los últimos años el vehículo con mayor número de víctimas fatales y heridos graves son por lejos las motocilcetas.