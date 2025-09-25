¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Copa Libertadores
Triple femicidio
Miguel Angel Russo
Triple crimen en Florenco Varela
Boca Juniors
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Lionel Messi en la MLS
Municipalidad de Tartagal
Retenciones
Copa Libertadores
Triple femicidio
Miguel Angel Russo
Triple crimen en Florenco Varela
Boca Juniors
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Lionel Messi en la MLS
Municipalidad de Tartagal
Retenciones

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Humo y alerta por principio de incendio en Avenida Chile al 1200

Un principio de incendio en un local de Avenida Chile generó gran humo y alerta entre los vecinos.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 00:54
FOTO Y VIDEO: JAVIER RUEDA
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un incendio se registró este noche en Avenida Chile 1200, cerca de la esquina con calle Lola Mora, a pocos metros del puente del barrio Vélez Sarsfield.

Según vecinos y testigos, una gran cantidad de humo alertó a quienes pasaban por la zona.

En el lugar trabajaban bomberos y personal policial, mientras el tránsito permanecía cortado en la avenida.

FOTO Y VIDEO: JAVIER RUEDA

Los vecinos señalaron que en el sitio funcionaba una maderera, aunque no está confirmado si aún sigue en actividad.

Hasta el momento, no se registraron ambulancias presentes, y las autoridades continúan con las labores de control del incendio.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD