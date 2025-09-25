Secuestraron tres vehículos en operativos viales

Durante tres controles viales realizados en diferentes puntos del Valle de Lerma, personal de la División Policía de Seguridad Caminera detectó automóviles que presentaban pedido de secuestro vigente en el sistema SIFCOP y en la DNRPA.

El primer procedimiento se llevó a cabo días atrás en ruta provincial 23 kilómetro 11, acceso a Rosario de Lerma. Allí se interceptó un Peugeot 206 blanco cuya patente arrojó un requerimiento activo solicitado por la Policía Federal. El vehículo fue trasladado a la Subcomisaría San Jorge para continuar con las actuaciones y se labró el acta de secuestro y el inventario correspondiente.

Ese mismo día, pero a las 8:10, otro control efectuado en ruta provincial 26 y Circunvalación Sur Este permitió identificar un Volkswagen Bora gris con pedido de secuestro vigente en un expediente judicial. El rodado fue trasladado a la Comisaría N°5 de barrio Solidaridad.

El tercer operativo ocurrió el 23 de septiembre a las 3:15 en ruta nacional 68 kilómetro 152, en El Carril, donde se secuestró un Volkswagen Gol Country también con pedido de secuestro vigente solicitado por una Unidad Judicial de Córdoba. Este procedimiento fue remitido a la Comisaría 4ta DDP11, cumpliendo con la cadena de custodia y las actas de rigor.

En todos los casos, se elaboraron los informes e inventarios correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales y policiales competentes.